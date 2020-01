CorSport: contro la Lazio torna Meret. Probabile debutto di Lobotka. C’è anche Mertens (Di domenica 19 gennaio 2020) Non ci sarà più emergenza da infermeria contro la Lazio, martedì, scrive il Corriere dello Sport. Gattuso potrà decidere più liberamente la squadra da mettere in campo. “Sarà una mezza rivoluzione che comincerà dal basso, dal Probabile ritorno di Meret in porta, e poi, nella linea a quattro, Mario Rui a sinistra, Di Lorenzo di nuovo a destra e, in mezzo, Manolas e Luperto assieme”. A centrocampo ci saranno le maggiori novità, assicura il quotidiano sportivo. “Demme dinnanzi alla difesa, con Allan in mediana e con Zielinski da mezzala di sinistra. La presenza di Lobotka consente di osare, ma lo slovacco ha ancora pochissimi allenamenti alle spalle e può essere sfruttato soprattutto per una staffetta che sembra più o meno annunciata con uno dei centrocampisti”. Quella di martedì sarà una partita da dentro o fuori, ricorda il CorSport, ma fondamentale perché è una finestra sull’Europa. Per ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : CorSport: contro la Lazio torna #Meret. Probabile debutto di Lobotka. C’è anche Mertens Rientra Mario Rui a sinist… - oriundo74 : @CorSport E comunque il coro è stato contro Ranieri .... - infoitsport : CorSport - Chiesa non ha mai segnato al Napoli: statistiche incredibili contro gli azzurri. 25 tiri e 0 goal -