Brindisi, con un bicchiere in mano recide la giugulare a un giovane (Di domenica 19 gennaio 2020) Emanuela Carucci Il fatto è accaduto in una birreria. La vittima è il figlio del titolare del locale, l'aggressore un cliente abitudinario Un fatto che ha sconvolto l'intera comunità a Brindisi e chi ha assistito all'aggressione avvenuta due sere fa in un locale. Un uomo, l'avventore di una birreria del posto, ha reciso parzialmente la vena giugulare di un giovane uomo. Pare, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, che il litigio sia partito da un diverbio. La vittima, come detto, è un giovane uomo di 29 anni. L'aggressore si chiama Andrea Campioto e ha 42 anni. I due uomini sono entrambi del capoluogo pugliese. Campioto, con in mano il suo bicchiere in vetro, ha ferito il 29enne rischiando di ucciderlo. Sul posto sono subito giunti i carabinieri del nucleo operativo del comando provinciale di Brindisi ed i sanitari del 118. gallery 1813509 Il 29enne è stato ... Leggi la notizia su ilgiornale

francescolisi_ : Buongiorno, ci vediamo alle 10.30 a #Brindisi con gli attivisti e portavoce del #M5S! - EdTroiano : A #Pescara #SPUMANTITALIA CON PREMI agli Ambasciatori del brindisi A Pescata il Campionato italiano del #Salame Qui… - Mari19660 : RT @Animal_Genocide: #Brindisi, #Puglia: abbandona dei cuccioli, ma dimentica un particolare. Scende dall'auto e mette uno scatolone a bord… -