Bankitalia conferma | la manovra gialloverde non minacciava i conti

La fase più calda conosciuta dall'Italia nel rapporto con l'Unione europea negli ultimi anni è stata quella coincisa con la stesura della manovra finanziaria 2018 ad opera del governo Conte I formato da Lega e Movimento Cinque Stelle. L'asprezza dei toni, le dure accuse incrociate e il climax di accuse reciproche sono stati per mesi la quotidianità che ha riempito il panorama politico-informativo. Portando a una lettura estremamente distorta. Da un lato, il governo giallo-verde premeva per portare il rapporto deficit/Pil al 2,4% (poi assestato a 2,04% dopo aspre trattative) presentando la manovra fondata su reddito di cittadinanza e Quota 100 come la svolta per l'economia nazionale; dall'altro buona parte del complesso mediatico e l'opposizione economica seguivano a tamburo battente le uscite improvvide di diversi membri della Commissione, guidati ...

