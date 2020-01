Uomo ingoia due anguille, rischia la morte: “Volevo curare la costipazione” (Di sabato 18 gennaio 2020) Era afflitto da giorni da un problema di costipazione: così un Uomo ha deciso di ingoiare due anguille, ma ha rischiato la vita a causa di una tremenda infezione. L’episodio è accaduto a Jiangsu, nella città orientale di Nanchino. Dopo aver ingoiato le anguille, inoltre, l’Uomo ha accusato forti dolori all’addome che lo hanno costretto a presentarsi in ospedale. Le analisi effettuate dai medici hanno mostrato qualcosa di eclatante: aveva contratto una tremenda infezione. ingoia due anguille e contrae infezione La terribile scoperta dei medici ha permesso un rapido intervento al paziente: dopo la prima tac tutto è risultato chiaro. Un Uomo aveva ingoiato due anguille nel tentativo di curare una costipazione, ma ha contratto una tremenda infezione. Gli animali, infatti, avevano masticato parte del colon del paziente che per questi motivi lamentava forti dolori ... Leggi la notizia su notizie

