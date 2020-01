Ugolini (Sky): «Il Napoli si sta avvicinando verso il fondo della classifica» (Di sabato 18 gennaio 2020) Il giornalista di Sky Massimo Ugolini dal bordo campo del San Paolo ha commentato la difficile situazione degli azzurri «Momento di confusione per il Napoli. È il peggior momento della gestione De Laurentiis, ci sono stati momenti difficili, ma non si ricorda un periodo così. Tutto va nel verso sbagliato. Si può discutere sulle scelte e il lavoro di Gattuso. Ma ci sono tante questioni aperte, tra rinnovi di contratti e la necessità di una rivoluzione che sarebbe stata più opportuna qualche mese fa alla vigilia della seconda stagione di carlo Ancelotti. Non si capisce da dove si deve cominciare per risolvere questo momento. Il Napoli si sta avvicinando verso il fondo della classifica e questo è preoccupante» L'articolo Ugolini (Sky): «Il Napoli si sta avvicinando verso il fondo della classifica» ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

Salvalentino86 : RT @napolista: Ugolini (#Sky): «Il #Napoli si sta avvicinando verso il fondo della classifica» Situazione preoccupante per cui il Napoli h… - napolista : Ugolini (#Sky): «Il #Napoli si sta avvicinando verso il fondo della classifica» Situazione preoccupante per cui il… - zazoomblog : Ugolini (Sky): Napoli-Fiorentina Luperto gioca a sinistra - #Ugolini #(Sky): #Napoli-Fiorentina -