Meghan e Harry non sono più Altezze Reali: 2.4 milioni ai sudditi inglesi (Di sabato 18 gennaio 2020) Harry e Meghan Markle non saranno più Altezze Reali così come non avranno più doveri Reali, come annunciato da Buckingham Palace questa sera. La Regina ha scritto in un comunicato che la Famiglia Reale ha risolto la mina innescata dai Duchi di Sussex con il loro annuncio di non voler più essere “senior royals”. Una mossa è stata fatta anche per placare gli scontenti sudditi inglesi che, alimentati dai tabloid, hanno alzato rimostranze sui costi sostenuti per i due ex royals. Harry e Meghan: niente doveri Reali e niente titolo La Regina dà l’annuncio: il nipote Harry e Meghan Markle non la rappresentano più. I Duchi di Sussex non saranno più Altezze Reali, un titolo accordato ad alcuni membri della Royal Family, e non presenzieranno più a impegni pubblici, compresi quelli militari. Nel comunicato della Regina si legge che i due saranno sempre “membri della mia famiglia molto ... Leggi la notizia su thesocialpost

