Lorenzo Riccardi contro Carlo Pietropoli: “Bel trono? La vedo dura” (Di sabato 18 gennaio 2020) Lorenzo Riccardi ironizza su Carlo Pietropoli in seguito allo scontro nella puntata di Uomini e Donne È andata talmente bene la sua esperienza sul trono, almeno per una larga parte di pubblico, che Lorenzo Riccardi ritrova spazio a Uomini e Donne. Stavolta, ovviamente, in un altro ruolo perché in ottica sentimentale procede benissimo la storia con Claudia Dionigi, nata proprio negli studi tivù. Maria De Filippi lo ha nominato nuovo opinionista del dating show e già in questi primi scorci ha rubato la scena. Riccardi ha regalato forti emozioni nel periodo passato al trono Classico, in grado di bucare lo schermo come pochi altri c’erano prima riusciti. La personalità non gli fa difetto, tanto da fargli esternare le opinioni anche più scomode e così è stato nella diatriba che ha visto lui e il nuovo protagonista del trono Classico, Carlo Pietropoli. Furia in studio Agli scettici Lorenzo ... Leggi la notizia su kontrokultura

