LIVE Sci alpino, Discesa Wengen 2020 in DIRETTA: si incomincia sul Lauberhorn. Dominik Paris all’assalto (Di sabato 18 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.31 Bennett parte abbastanza lento, interpreta bene la esse di Kernen e passa relativamente veloce nella parte tecnica dei curvoni. 12.30 INIZIA LA Discesa DI Wengen. Parte Bryce Bennett. 12.28 Il primo a scendere sarà lo statunitense Bryce Bennett. 12.27 I pettorali degli italiani: Paris 7, Marsaglia 22, Fill 26, Buzzi 27, Casse 30, Cazzaniga 44, Bosca 54. 12.25 Tra cinque minuti incomincerà la Discesa libera maschile di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. Sta per incominciare lo spettacolo. 12.23 Diamo uno sguardo ai pettorali di partenza dei big: Paris col 7, Feuz col 9, Mayer con l’11, Kriechmayr col 13, Kilde col 15, Jansrud col 19. Da non sottovalutare Franz col 2, Caviezel col 3, Dressen col 5, Clarey col 17. 12.21 Partito il primo apripista. 12.19 Gli altri italiani al via saranno Mattia Casse, ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Wengen 2020 in DIRETTA: Dominik Paris all’assalto sul Lauberhorn partenza abbassata -… - Matt_Orlandi : LIVE Discesa libera #Wengen 2020, #sci alpino maschile in diretta: inizio ore 12.30 @_SuperNews_ - MasashiKohmura : RT @OA_Sport: LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Nove Mesto 2020 in DIRETTA: dominio Johaug nella gara femminile a tecnica libera. Comarella 21m… -