Lecco-Novara: probabili formazioni, quote e pronostico (Di sabato 18 gennaio 2020) Lecco-Novara: probabili formazioni, quote e pronostico Lecco-Novara è un match valido per la 22esima giornata del campionato di Serie C, Girone A: fischio d’inizio previsto per le ore 17.30 di domenica 19 gennaio allo stadio Ceppi di Lecco. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO La preview di Lecco-Novara Il Lecco ha grande bisogno di punti, visto che occupa la sedicesima posizione in classifica: ma, vedendo gli ultimi risultati, sta vivendo un buon momento di forma. I lombardi, infatti, hanno perso soltanto una delle ultime cinque gare disputate in campionato e sono reduci dal buon pareggio per 1-1 sul campo della Pro Vercelli nell’ultimo turno. Discorso differente per quanto riguarda il Novara, che è in piena corsa per i propri obiettivi stagionali: nonostante il girone A sia letteralmente dominato dal Monza – primo a dieci lunghezze dalla seconda, ... Leggi la notizia su termometropolitico

