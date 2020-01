Il cantante mascherato, Milly Carlucci a Tv Talk: “Gran fatica!” (Di sabato 18 gennaio 2020) Milly Carlucci parla de Il cantante mascherato a Tv Talk e rivela: “E’ una gran fatica!” Milly Carlucci è stata oggi ospite a Tv Talk dove ha parlato del suo nuovo show, Il cantante mascherato. La Carlucci, rispondendo alla domande di Massimo Bernardini e degli analisti ha ammesso che… “Fare Il cantante mascherato è una gran fatica da quando abbiamo iniziato, perché ci sono tante regole. C’è davvero un sistema tipo la CIA!” Insomma, Il cantante mascherato di Milly Carlucci ogni venerdì in prima serata su Rai 1 è un programma molto faticoso da gestire per via dei “travestimenti”, dei vip che non devono farsi riconoscere e di tutta una sequela di regole che provengono dal format originario dello show, nato lo scorso anno in Corea. A tal proposito, Milly Carlucci ha fatto una dichiarazione su Il cantante mascherato: ... Leggi la notizia su lanostratv

attuale : IL ''GF VIP'' CRESCE DI POCO (17,7%) MENTRE IL ''CANTANTE MASCHERATO'' CALA (19,5%) CON ARISA CHE ESCE, PIANGE, E P… - FirinuAntonio : Il cantante mascherato, la seconda puntata: eliminata Arisa - Fedex32985232 : @JLSvoices Lo so che potrebbe dare fastidio un programma del genere ma non è Sanremo è semplicemente un programma d… -