Ginnastica artistica, Elisa Meneghini torna in gara dopo due anni difficili: il rientro della Mini con la Gal Lissone (Di sabato 18 gennaio 2020) Elisa Meneghini è reduce da due stagioni particolarmente tribolate. La ribattezzata Mini non gareggia dai Campioni Assoluti del luglio 2018 quando incappò in molti errori, la gara di Riccione rappresentò un rientro dopo aver rifiutato la convocazione in Nazionale per il Trofeo di Jesolo in primavera, venne poi presa in considerazione per un collegiale a Brescia in vista dei Mondiali ma anche in quel caso si chiamò fuori prima di un 2019 fuori dal circuito e privo di eventi ufficiali. La 22enne tornerà in gara sabato 1° febbraio in occasione della prima tappa della Serie A che andrà in scena a Firenze, la comasca indosserà il body della GAL Lissone e proverà pian piano a tornare ai suoi massimi livelli: stiamo parlando di una ragazza che ha partecipato alle Olimpiadi di Rio 2016, a due Mondiali e a tanti altri eventi di primo piano sempre con profitto. Al momento non ci sono obiettivi ... Leggi la notizia su oasport

