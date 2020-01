Evasione fiscale: nel mirino i post pubblicati sui social come Facebook e Instagram (Di sabato 18 gennaio 2020) La misura anti Evasione fiscale è già in vigore in Francia, è utilizzata anche dall’Agenzia delle Entrate per indagare su persone sospette L’epoca dei social network è anche questo. In un mondo in cui si vivono realmente esperienze solo se le si condivide sui propri profili social di Facebook, Instagram e Twitter, la vita e il modo di vivere dei singoli cittadini può essere analizzata anche dall’esterno, attraverso uno schermo e una piattaforma. Inizialmente i social network venivano analizzati anche dalle aziende, per determinare le personalità dei propri dipendenti, la loro affidabilità, sincerità e quant’altro. Adesso questi strumenti possono essere adottati anche dall’Agenzia delle Entrate, per delle indagini riguardanti il fisco e le evasioni. Sembra curioso, ma un semplice post può essere molto di più se analizzato da un ... Leggi la notizia su chenews

