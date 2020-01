Due grossi problemi risolti con iOS 13.3.1 beta 2 da oggi 18 gennaio (Di sabato 18 gennaio 2020) Arrivano le prime informazioni, in queste ore, per quanto riguarda un rilascio da monitorare con grande attenzione, come quello incentrato su iOS 13.3.1 beta 2. Stando alle informazioni raccolte oggi 18 gennaio, infatti, il passo in avanti fatto rispetto alla prima beta emersa nello scorcio finale del mese di dicembre è rilevante. Il motivo? Secondo i feedback raccolti questo sabato, Apple si sarebbe presa qualche settimana in più con questa beta per risolvere un paio di problemi importanti. Su cosa è intervenuto iOS 13.3.1 beta 2? Scendendo ulteriormente in dettagli, pare che i tecnici del colosso di Cupertino siano riusciti a risolvere un pericoloso bug, attraverso il quale si si rischiava di mettere in pericolo i bambini con iPhone o iPad bloccati dalla funzione Tempo di Utilizzo. A questo, aggiungiamo anche il fatto che la mela morsicata abbia aggiunto il pulsante attraverso ... Leggi la notizia su optimaitalia

