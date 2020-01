Diana Del Bufalo, flirt con Cristiano Caccamo? Lei sbotta (Di sabato 18 gennaio 2020) Diana Del Bufalo, rumor su un flirt tra lei e Cristiano Caccamo: interviene l’ex allieva di Amici Finita una storia, ne comincia un’altra. Fra le pagine dell’ultimo numero in edicola, il settimanale Chi annunciava la nuova relazione per Diana Del Bufalo, consolatasi, dopo la rottura con Paolo Ruffini, tra le braccia di Cristiano Caccamo. Ma stanno veramente così le cose? Davvero dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è innamorata? A quanto pare no. Sulla vicenda interviene la stessa Diana attraverso una story di Instagram. Secca la frase, che evita di lasciare spazio a qualsiasi fraintendimento: apparentemente seccata dal rumor fuoriuscito, invita i follower a non ascoltare queste stupidaggini. Insomma, nonostante i fan della simpatica attrice auspicassero di vederla già felice, lei è attualmente single. Ci sono stati tradimenti? Sulla fine della love story tra Diana Del Bufalo e ... Leggi la notizia su kontrokultura

