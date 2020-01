Da noi a ruota libera: Fialdini di nuovo contro Barbara d’Urso (Di sabato 18 gennaio 2020) Francesca Fialdini, Da noi… a ruota libera (19 gennaio): gli ospiti della seconda sfida contro la d’Urso Nuova puntata di Da noi a ruota libera, condotto da Francesca Fialdini, domenica 19 gennaio, come sempre a partire dalle 17.35 su Rai1, subito dopo la fine dell’immancabile Domenica In di Mara Venier. Terzo appuntamento del 2020 quello di Da noi a ruota libera di domani, nonché secondo in onda nuovamente contro l’agguerrita concorrenza di Domenica Live di Barbara d’Urso: nel periodo delle feste natalizie, lo ricordiamo, Francesca Fialdini si è trovata sulla rete concorrente semplicemente le repliche di alcuni dei momenti migliori della stagione di Domenica Live, ma dalla settimana scorsa il competitor è tornato in diretta, avendo peraltro la meglio in termini di ascolti. Ma chi saranno gli ospiti di Francesca Fialdini nella puntata di Da noi… a ... Leggi la notizia su lanostratv

mimmamazz1 : Dal punto di vista dei nostri politici attuali,tra l'intolleranza di Salvini e i paraocchi dei Pentastellati,io cre… - Diego47768717 : @DarioRomano29 Minchia sarebbe finito si.. Noi e un miracolo che siamo li, la Lazio gioca bene e merita.. Speriamo… - Ettore79597694 : @AlessandroCere7 @MTGphotographe Noi seguiremo a ruota se non va su un governo sovranista.... -