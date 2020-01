Classifica Coppa del Mondo gigante femminile sci alpino 2020 | Federica Brignone in testa!

Classifica Coppa del Mondo snowboard femminile parallelo 2020 : Ramona Hofmeister in fuga : La tedesca Ramona Hofmeister oggi è stata battuta nella finale del PSG di Rogla dalla fuoriclasse assoluta Ester Ledecka. L’atleta tedesca, tuttavia, può consolarsi poiché ha guadagnato ulteriore margine su tutte le rivali nella graduatoria generale di Coppa del Mondo di snowboard parallelo. Al momento la giovane teutonica, infatti, guida la Classifica con oltre 2000 punti di vantaggio su Julie Zogg ed è praticamente irraggiungibile. ...

Classifica Coppa del Mondo snowboard femminile parallelo 2020 : Ramona Hofmeister sicura del trionfo : La tedesca Ramona Hofmeister oggi è stata battuta nella finale del PSG di Rogla dalla fuoriclasse assoluta Ester Ledecka. L’atleta tedesca, tuttavia, può consolarsi poiché ha guadagnato ulteriore margine su tutte le rivali nella graduatoria generale di Coppa del Mondo di snowboard parallelo. Al momento la giovane teutonica, infatti, guida la Classifica con oltre 2000 punti di vantaggio su Julie Zogg ed è praticamente irraggiungibile. ...

Classifica Coppa del Mondo femminile sci alpino 2020 : Shiffrin in testa - Brignone terza dopo il gigante di Sestriere : Mikaela Shiffrin si conferma in testa alla Classifica generale della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino dopo il gigante del Sestriere. La statunitense, terza sulle nevi italiane, vola a 946 punti e ora ha 233 lunghezze di vantaggio sulla slovacca Petra Vlhova che oggi ha vinto ex aequo con Federica Brignone, terza nella generale a quota 665. Di seguito la Classifica generale della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. Classifica GENERALE ...

Classifica Coppa del Mondo snowboard parallelo 2020 : Roland Fischnaller ipoteca il successo nella manifestazione : Con il secondo posto odierno a Rogla l’azzurro Roland Fischnaller ha ormai ipotecato il successo nella Coppa del Mondo di snowboard parallelo. Il veterano, infatti, ha quasi 2000 punti di vantaggio sul secondo, vale a dire Maurizio Bormolini. Nel complesso la graduatoria è un dominio totale del Bel Paese che occupa ben cinque delle prime sei posizioni. Fischnaller, oltretutto, ha praticamente vinto anche la Coppa di specialità di PSG. LA ...

Classifica Coppa del Mondo Discesa sci alpino 2020 : Feuz in testa - Dominik Paris a -16 : Beat Feuz è balzato in testa alla Classifica della Coppa del Mondo di Discesa libera, lo svizzero ha vinto la gara di Wengen e vola così al comando con 400 punti all’attivo scavalcando il nostro Dominik Paris. L’azzurro, secondo sul pendio svizzero, ora insegue a sedici lunghezze di distacco: saranno questi due atleti a contendersi la Sfera di Cristallo di specialità visto che il tedesco Thomas Dressen, l’austriaco Matthias ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2020 : Paris a -57 da Pinturault dopo la discesa di Wengen : Alexis Pinturault si conferma in testa alla Classifica generale della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino dopo la discesa di Wengen. Il francese non ha preso parte alla durissima prova sul Lauberhorn proprio come il norvegese Henrik Kristoffersen, attardato dal leader di appena due lunghezze. Il nostro Dominik Paris ha conquistato un preziosissimo secondo posto sul pendio svizzero e ha così rafforzato il quarto posto ad appena 57 punti di ritardo ...

Classifica Coppa del Mondo femminile sci di fondo 2020 : Therese Johaug rafforza la leadership dopo la 10 km di Nove Mesto : La Coppa del Mondo femminile di sci di fondo ha visto andare in archivio la 10 km tl di Nove Mesto: queste le graduatorie aggiornate dell’overall e delle classifiche sprint e distance, con la norvegese Therese Johaug che guida con ampio margine la generale e la distance su tutte le avversarie. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo femminile SCI DI fondo 2019-2020 1 Johaug Therese NOR 1309 2 WENG Heidi NOR 902 3 NEPRYAEVA Natalia RUS ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2020 : Pinturault in testa - Paris a -137 dopo la combinata di Wengen : Alexis Pinturault è balzato in testa alla Classifica generale della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. Il francese, grazie al secondo posto nella combinata di Wengen, vola al comando con 613 punti all’attivo ovvero due in più nel norvegese Henrik Kristoffersen che oggi non ha gareggiato sul pendio svizzero, attenzione al norvegese Aleksander Kilde che è terzo a 62 lunghezze di ritardo. Il nostro Dominik Paris non è andato oltre la ...

Skeleton - Coppa del Mondo Igls 2020 : Martins Dukurs domina e vola in Classifica generale - 11° Amedeo Bagnis : Martins Dukurs si aggiudica la tappa di Igls – Innsbruck (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di Skeleton 2019-2020 e mette a segno un importante colpo alla classifica generale, dato che guadagna punti pesanti sia su Alexander Tretiakov, oggi terzo e, soprattutto, su Axel Jungk, appena quattordicesimo. Sul budello austriaco il lettone classe 1984 ha messo in scena due manche capolavoro, la prima conclusa in 52.34, la seconda ...

Classifica Coppa del Mondo biathlon 2020 : Fourcade sempre più leader dopo la sprint di Ruhpolding. Hofer 17° : Martin Fourcade non si ferma più e, dopo aver ottenuto due vittorie a Oberhof (Germania), in un’altra cornice prestigiosa della Coppa del Mondo di biathlon (a Ruhpolding), coglie il terzo successo consecutivo e conquista il successo numero 80 in CdM nella sprint. Due poligoni perfetti e velocissimo nelle frazioni di fondo, il francese ha dominato la scena e quindi, approfittando dell’assenza del norvegese Johannes Boe, prossimo a ...

Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2020 : Dorothea Wierer perde la vetta dopo la sprint di Ruhpolding : La Coppa del Mondo femminile di biathlon ha visto andare in archivio la quinta sprint della stagione: questa la graduatoria dopo la decima prova, con annesse le classifiche di specialità di mass start, sprint, individuale e pursuit, con Dorothea Wierer che perde la testa della generale ed ora ha tre punti di ritardo dalla norvegese Tiril Eckhoff. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo biathlon 2019-2020 1 ECKHOFF Tiril NOR 441 2 Wierer Dorothea ITA ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2020 : Mikela Shiffrin sempre in testa dopo Flachau : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino ha visto andare in archivio lo slalom speciale di Flachau, in Austria: queste le graduatorie dopo la gara odierna, con la statunitense Mikaela Shiffrin dominante, che guida la graduatoria generale e quella di specialità dello slalom speciale. Federica Brignone scivola in terza posizione nella generale. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo femminile SCI alpino 2019-2020 1 Shiffrin Mikaela USA 886 2 ...

Classifica Coppa del Mondo snowboard parallelo 2020 : Roland Fischnaller ampiamente in testa dopo Bad Gastein : Roland Fischnaller col quarto posto odierno a Bad Gastein ha allungato nella Classifica generale della Coppa del Mondo di snowboard alpino, anche se ora il suo più immediato inseguitore non è più l’austriaco Benjamin Karl, bensì il teutonico Stefan Baumeister, che oggi ha battuto l’azzurro nella finale per il terzo posto. Tra gli uomini è quarto Daniele Bagozza, mentre è quinto Maurizio Bormolini, il quale, vincendo in semifinale ...

Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci 2020 : Karl Geiger in testa dopo la tappa di Val di Fiemme : Sono addirittura 189 i punti guadagnati da Karl Geiger nei confronti di Ryoyu Kobayashi nell’arco del fine settimana in Val di Fiemme nella Classifica generale di Coppa del Mondo di salto con gli sci maschile 2019-2020. Il tedesco ha collezionato due successi di fila pesantissimi che gli hanno consentito di balzare in vetta alla graduatoria assoluta, anche grazie al weekend nero del nipponico, con un margine di 120 punti ...