Australian Open 2020: il tabellone e gli avversari di Roger Federer. Possibile incrocio con Berrettini nei quarti di finale, semifinale contro Djokovic (Di sabato 18 gennaio 2020) Roger Federer è pronto per una nuova sfida. Il fuoriclasse svizzero torna in scena in questo 2020 e lo farà dalla porta principale degli Australian Open, primo Slam della stagione. L’attuale n.3 del mondo aspira a conquistare il 21° successo in un Major, dando seguito all’ultimo trionfo maturato proprio a Melbourne due anni fa. In quell’atto conclusivo il campione elvetico superò il croato Marin Cilic e diede prova di tutta la sua classe. Servirà replicare per poter arrivare fino in fondo. Federer vuole un po’ dimenticare l’esito dell’ultima annata. Nel 2019 ha raggiunto quota 103 titoli nel circuito ATP, ma senza dubbio la finale di Wimbledon persa contro il n.2 del ranking Novak Djokovic è qualcosa che il rossocrociato ha fatto fatica a digerire. E dunque si ripartirà dal torneo Australiano. Il primo avversario sulla strada di “Sua ... Leggi la notizia su oasport

