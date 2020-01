Australian Open 2020: il tabellone di Jannik Sinner. Esordio con Max Purcell, incroci da brividi con Shapovalov e Federer (Di sabato 18 gennaio 2020) Pochi giorni fa è stato sorteggiato il tabellone degli Australian Open 2020, il primo attesissimo Slam della nuova stagione in programma a Melbourne dal 20 gennaio al 2 febbraio. Erano ben otto gli italiani presenti nel main draw maschile: tra questi anche la nuova luminosa promessa del tennis azzurro, il diciottenne Jannik Sinner, alla prima apparizione in un grande Slam del circuito. Andiamo ad analizzare il sorteggio dell’altoatesino, indicando quale potrebbe essere il suo cammino all’interno della prestigiosa rassegna Australiana. Sinner è stato inserito nella parte bassa del tabellone, in corrispondenza del terzo quarto di finale, zona che ha la peculiarità di ospitare non solo l’altoatesino ma anche gli altri due italiani più attesi, ossia Matteo Berrettini e Fabio Fognini, rispettivamente numero 1 e 2 della penisola. Il trionfatore delle Next Gen Atp Finals 2019 ... Leggi la notizia su oasport

