UFFICIALE | Francesco Bertolo è un nuovo calciatore dell’Avellino (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Dopo lo sblocco del mercato è UFFICIALE il tesseramento di Francesco Bertolo. Ecco la nota del sodalizio irpino: “Il club comunica di aver formalizzato l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni del difensore Francesco Bertolo. Nato a Catania il 20/07/91, Bertolo ha disputato tutta la prima parte di stagione al Picerno, totalizzando 18 presenze accompagnate da 3 assist ed un gol. Per lui esperienze a Fondi, Potenza e Siracusa, con un totale di 68 partite accumulate in Lega Pro. Bertolo, che ha scelto il numero 13, si è allenato tutta la settimana con i biancoverdi ed ha già svolto le visite mediche con lo staff dell’Us Avellino; sarà a disposizione già a partire dalla gara di domenica”. Così il direttore sportivo, Carlo Musa: “Siamo riusciti ad assicurarci un giocatore che rispecchia pienamente le caratteristiche richieste da ... Leggi la notizia su anteprima24

