Uccide il marito con il collirio per le lenti a contatto: condannata a 25 anni (Di venerdì 17 gennaio 2020) Una signora del South Carolina, Stati Uniti d'America, è stata accusata di omicidio nei confronti del marito, Stephen Delvalle Clayton, nel luglio del 2018. La donna avrebbe avvelenato l'uomo con il collirio per lenti da contatto. Leggi la notizia su fanpage

UnioneSarda : #Usa, uccide il marito col collirio per le lenti a contatto: condannata - francobus100 : Uccide il marito con il collirio per le lenti a contatto, la moglie condannata a 25 anni di carcere - ilmessaggeroit : Uccide il marito con il collirio per le lenti a contatto, poi si giustifica: «Aveva rossore negli occhi» -