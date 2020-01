Tennis, WTA Hobart 2020: finale Zhang-Rybakina, sconfitte Kudermetova e Watson (Di venerdì 17 gennaio 2020) Si sono appena concluse le semifinali del WTA Hobart International 2020, torneo di Tennis femminile che si sta disputando nell’omonima città della Tasmania, isola appartenente allo stato australiano. La finale decretata dai risultati odierni vedrà protagoniste Shuai Zhang ed Elena Rybakina, che hanno sconfitto rispettivamente Veronika Kudermetova e Heather Watson. Nella prima semifinale la cinese Shuai Zhang, testa di serie numero 4, si è sbarazzata senza troppi grattacapi della russa Veronika Kudermetova, numero 5 del seeding: chirurgica la trentenne di Tianjin, che ha piazzato un break per set e ha sbrigato la pratica in un’ora e sei minuti con il punteggio finale di 6-3 6-4. Molto più combattuta, invece, la seconda semifinale, che ha visto trionfare la kazaka Elena Rybakina, la quale conferma così l’ottimo avvio di stagione dopo la finale dello Shenzhen Open della ... Leggi la notizia su oasport

