Sergio Echamanov e la denuncia a Salvini (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sergio Echamanov, il ragazzo di 21 anni affetto da dislessia ridicolizzato ieri sulla pagina facebook di Matteo Salvini, ha scritto ieri sera un post per stigmatizzare il comportamento di un senatore della Repubblica italiana – che comunque non è nuovo a questo tipo di eccessi e non la smetterà fino a quando un tribunale non lo condannerà – e per annunciare una denuncia nei confronti del Capitano, che ancora non ha rimosso il video-gogna pubblicato nei giorni scorsi. Sergio Echamanov e la denuncia a Salvini “Non è importante se io sia o non sia dislessico, anche se ne vado fiero, non mi vergogno di ciò che sono. Quello che è veramente importante è il comportamento di un Senatore, che fa rabbrividire. Dovrebbe rappresentare il popolo italiano, dovrebbe rappresentare i cittadini, invece ha già messo alla gogna negli ultimi mesi tante persone, sardine e non, solo per ... Leggi la notizia su nextquotidiano

