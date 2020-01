Selvaggia Roma aggredita da Eliana Michelazzo? Le pesanti accuse: “Calci e pugni” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Nuove pesanti accuse sono state rivolte, proprio questa notte, ad Eliana Michelazzo. Secondo Selvaggia Roma, ex protagonista di Temptation Island e fino a poco fa amica della Michelazzo, quest’ultima l’avrebbe aggredita proprio questa notte fuori da un locale. Per ora un’unica dichiarazione è comparsa, all’alba di questa mattina, sul profilo di Selvaggia Roma. Attraverso una Instagram Story la fitness model ha raccontato ai suoi 957 mila follower: “Stanotte nel locale ti sei superata. La signora Eliana Michelazzo, questa sera, mi ha messo le mani addosso e ho anche dei testimoni”. A quanto pare Selvaggia Roma avrebbe anche pubblicato, per poi eliminarlo poco dopo, un video in cui racconta la vicenda sostenendo di aver ricevuto “calci e pugni” fuori da un noto locale Romano. Nel video, a detta dell’influencer, era appena uscita dal ... Leggi la notizia su velvetgossip

