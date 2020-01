Qualità dell’aria a Roma: il 60% delle emissioni viene dal traffico (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sulla base di alcuni dati tecnici riportati negli ultimi giorni dagli organi di stampa, Arpa Lazio e Ispra, precisano che nel Comune di Roma le emissioni di polveri sottili in atmosfera (PM10), generate dal settore trasporti, sono pari a circa il 60% del totale; quelle generate dal riscaldamento domestico sono invece pari al 30%. I dati sono frutto degli aggiornamenti condotti nel 2019 dall’Arpa Lazio per la redazione del Piano di Risanamento della Qualità dell’aria. La quota rimanente di emissioni (pari al 10%) riguarda altre sorgenti, come industria e settore agricolo. Il traffico, inoltre, non genera solo le emissioni di PM10 ma, nella città di Roma, è responsabile di circa il 70% delle emissioni di ossidi di azoto (NOx). Queste contribuiscono alla formazione di ulteriori polveri, il cosiddetto PM10 secondario, che si va ad aggiungere a quello emesso direttamente dai ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

c_appendino : #RT @TorinoClick: Da domani il semaforo della qualità dell’aria passa al colore viola: esteso l’orario del blocco d… - graziano_delrio : Ha ragione @erealacci la sfida ambientale è anche una questione di coraggio politico: non ci si può confrontare con… - Roma : Qualità dell'aria. Martedì 14 gennaio stop ai veicoli diesel dentro la ZTL Fascia Verde. Le centraline di monitorag… -