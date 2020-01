Previsioni Meteo Veneto: arrivano piogge e neve anche a fondovalle (Di venerdì 17 gennaio 2020) “Il promontorio anticiclonico presente negli ultimi giorni sull’area Mediterranea si sta indebolendo sotto la spinta di una saccatura di origine atlantica, che transiterà sul Veneto sabato, portando precipitazioni e rinforzo dei venti. Da domenica pressione in ripresa con tempo via via più stabile e soleggiato e aria tersa, grazie all’ingresso di correnti asciutte da nord-est“: lo annuncia l’Agenzia regionale per l’ambiente ARPAV, nell’ultimo bollettino Meteorologico. “Sabato 18 precipitazioni estese, più consistenti in pianura, con neve fino ai fondovalle dolomitici; localmente la neve potrà arrivare anche nei fondovalle prealpini, con possibili accumuli di qualche centimetro specie sul Feltrino.”L'articolo Previsioni Meteo Veneto: arrivano piogge e neve anche a fondovalle Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

3BMeteo : Discesa fredda nel weekend che darà il via ad una fase invernale. Previsioni #meteo su @radiokisskiss al… - Notiziedi_it : Previsioni meteo, pioggia e neve in arrivo. E la prossima settimana irruzione da Est - stefano_6000 : RT @ilmeteoit: #Meteo DIRETTA VIDEO: le PREVISIONI per Lunedì 20 Gennaio -