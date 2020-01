OnePlus 8 Pro, OnePlus 8 e 8 Lite: specifiche e prezzi (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ormai i tempi sono maturi per parlare della nuova serie di smartphone OnePlus per il 2020 con un probabile schieramento in campo di un tridente d’attacco: OnePlus 8 Lite, OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro.Le informazioni al momento sono molto poche e ancora meno quelle ufficiali, ma nel giro di sei mesi, questo il tempo tra il lancio di due device dell’azienda cinese, non ci potranno essere particolari sconvolgimenti nella scheda tecnica.Forse, la vera novità è l’introduzione di un terzo modello Lite che vuole accontentare i clienti che si sono lamentati dell’aumento dei prezzi della serie OnePlus 7 e 7 Pro oltre ad attaccare il mercato dei dispositivi dal prezzo medio. OnePlus 7 Pro in offerta su AmazonColore grigio, 8GB/256GB 639€OnePlus 8 Pro: potenza e fluiditàNon ci sono notizie ufficiali in merito, ma se volessi scommettere su quale sarà il processore del prossimo ... Leggi la notizia su pantareinews

