Oleksiy Honcharuk: le dimissioni del premier dell’Ucraina (Di venerdì 17 gennaio 2020) Si è dimesso il primo ministro ucraino Oleksiy Honcharuk. Lo ha reso noto l’ufficio della presidenza a Kiev, facendo presente che il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, prenderà in considerazione la lettera di dimissioni del premier. Oleksiy Honcharuk: le dimissioni del premier dell’Ucraina Honcharuk ha scritto un lungo post su Facebook per spiegare le sue dimissioni e per rimuovere ogni dubbio sulla sua fedeltà al presidente. “Sono qui per realizzare il programma del Presidente. È per me un modello di apertura e dignità”, ha scritto; “Tuttavia, al fine di eliminare ogni dubbio sul rispetto e sulla fiducia nei confronti del Presidente, ho scritto una lettera di dimissioni e l’ho consegnata al Presidente con il diritto di presentarla al Parlamento”, ha aggiunto. Le dimissioni arrivano dopo la pubblicazione di una serie di registrazioni audio ... Leggi la notizia su nextquotidiano

