Napoli-Fiorentina, i convocati di Gattuso: sorpresa Tonelli (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – La società azzurra ha da poco ufficializzato l’elenco dei convocati per il match di Serie A in programma domani sera allo Stadio San Paolo contro la Fiorentina. A sorpresa, mister Gattuso torna a convocare Tonelli. L’ex Sampdoria starà in panchina per sopperire alle assenza di Koulibaly e Maksimovic, infortunati. Presenti anche i due nuovi acquisti Demme e Lobotka. Manca ancora Mertens. Di seguito la lista completa: Portieri: Meret, Ospina, Karnezis; Difensori: Luperto, Di Lorenzo, Hysaj, Manolas, Tonelli; Centrocampisti: Demme, Allan, Fabian, Elmas, Zielinski, Lobotka; Attaccanti: Callejon, Llorente, Lozano, Insigne, Younes, Milik. L'articolo Napoli-Fiorentina, i convocati di Gattuso: sorpresa Tonelli proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

