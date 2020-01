Meteo, si riaprono gli ombrelli. NEVE al Nord. Peggiora con PERTURBAZIONE (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dall'inizio del nuovo anno abbiamo dovuto attendere praticamente due settimane prima di annunciare l'arrivo di una PERTURBAZIONE e di un vero Peggioramento del Meteo sull'Italia. Il dominio quasi incontrastato dell'alta pressione in sede mediterranea è dunque prossimo al tramonto e già da oggi VENERDI' 17, avvertiremo i primi importanti segnali di un cambiamento nella circolazione generale. Una PERTURBAZIONE in arrivo dal Nord-Atlantico farà infatti il suo trionfale ingresso sull'Italia già dalle prossime ore quando assisteremo ad un Peggioramento delle condizioni Meteo sulle estreme regioni del Nord-Ovest. Tra il pomeriggio e la sera piogge sparse bagneranno già le vallate valdostane, il Piemonte, la Liguria ed in seguito anche la Lombardia per poi spingersi fino alle aree più settentrionali della Toscana. Attenzione anche alle prime nevicate che potranno nel ... Leggi la notizia su meteogiornale

Meteo riaprono Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Meteo riaprono