Matteo Salvini su CasaPound e Forza Nuova: «L’antisemitismo di certa destra è nostro nemico» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Alla fine è arrivata la presa di distanza di Matteo Salvini da CasaPound e Forza Nuova. Il leader della Lega pone fine all’ambiguità che finora ha contraddistinto il suo atteggiamento verso i due movimenti di estrema destra con parole che sono inequivocabili. E’ accaduto al convegno “Le nuove forme delL’antisemitismo”, organizzato a Roma dalla Lega e aperto da un intervento della presidente del Senato Elisabetta Casellati. Le parole per Liliana Segre: «Mi spiace che qualcuno non sia oggi qui» Matteo Salvini ha prima sottolineato l’assenza di Liliana Segre, invitata al convegno. «Mi spiace che qualcuno non sia oggi qui perché avremmo dovuto parlare di tutto: è una classica metodologia italiana», ha detto il leader della Lega. Poi le parole, inequivocabili, sull’antisemitismo. «L’antisemitismo di certa destra tradizionalista e di certa sinistra è ... Leggi la notizia su urbanpost

