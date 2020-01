La figuraccia della Lega a Ferrara che offre posti in cambio di silenzio e non sa neanche come giustificarsi (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il livello politico della Lega è questo: a novembre il vice-capogruppo della Lega di Ferrara Stefano Solaroli ha tentato di convincere la consigliera Anna Ferraresi a dimettersi in cambio di un posto da «dipendente comunale a tempo indeterminato». Un posto senza concorso né selezione che sarebbe stato assegnato direttamente dal sindaco. Il problema è che il posto di lavoro promesso (fare la hostess per un servizio di trenini turistici) è quello offerto da una società privata che non solo non assume personale a tempo indeterminato ma nemmeno si fa consigliare o mandare i dipendenti dal comune. Il “metodo Naomo” della comunicazione politica E allora cos’era quell’offerta? Di sicuro un tentativo di risolvere “il problema” rappresentato da una consigliera leghista diventata “scomoda” o troppo difficile da gestire. Secondo la Ferraresi fintanto ... Leggi la notizia su nextquotidiano

