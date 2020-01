Incredibile Liverpool: da quando c’è Klopp (2015), valore della rosa aumentato del 500% (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dal 2015 ad oggi il valore complessivo della rosa del Liverpool (dati Forbes) è passato da 360 milioni di sterline a quasi 1.83 miliardi. Effetto della Champions League, ma anche della Supercoppa, del Mondiale per Club e dell'attuale cavalcata in campionato dove ha oramai già in mano il titolo 2020. Leggi la notizia su fanpage

Rodolfo22455857 : @AntonelloAng @williceres @juventibus Però a bilancio è ammortizzato x la metà ! Purtroppo ha avuto un’involuzione… - BasITo77 : @marifcinter La cosa incredibile è che il Liverpool ha quasi metà incasso del Barcellona - lamortevito : La stagione del @LFC è incredibile fino a questo momento e i Reds possono diventare la squadra a vincere la… -