In Supernatural 15 “la vita e la morte” ma la fede di Sam inizia a vacillare (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dopo la lunga pausa natalizia, Supernatural 15 è tornata in onda negli Usa proprio giovedì sera con tutto quello che questo significa per i fan. Da una parte c'è la felicità di rivedere in azione Sam, Dean e Cas, ma dall'altra ci sono paura e amarezza per via di quello che succederà adesso: la corsa verso il gran finale di serie e di stagione è iniziata e non si fermerà. Con questa consapevolezza nel cuore, i fan hanno ascoltato le parole dei piani alti della rete e della produzione che confermano, ancora una volta, che i fratelli Winchester dovranno affrontare la morte e la vita in questi nuovi episodi. All'incontro con la stampa il co-showrunner Andrew Dabb ha rivelato che quest'ultima stagione vedrà "molte persone dal passato ”, sia attesi che inattesi, ma quando si è parlato della posta in gioco non poteva essere più vago: “Stiamo vedendo questo come un vero finale. La ... Leggi la notizia su optimaitalia

