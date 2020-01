Il nuovo singolo di Mahmood è una ballad sincera e disarmante, audio e testo di Rapide (Di venerdì 17 gennaio 2020) Arriva il nuovo singolo di Mahmood ed è un lavoro sorprendente. Il vincitore in carica del Festival di Sanremo torna in radio con Rapide, dopo che alla fine di agosto aveva conquistato la rotazione radiofonica con Barrio. Rapide è il nuovo singolo di Mahmood Rapide è una ballata ma dallo stile urban e anticipa il nuovo album di inediti che l'artista milanese ha concepito per la nuova annata, dopo il successo di Gioventù Bruciata che aveva rilasciato contestualmente alla partecipazione al Festival di Sanremo. Ancora da decidere la data d'uscita dell'album ma, per il momento, è sicuro che uscirà nel 2020. Di contro, è già stato deciso il tour che lo riporterà sui palchi italiani ma anche in quelli europei, dove tornerà dopo il grande successo riscosso all'Eurovision Song Contest di Tel Aviv dove si è classificato al secondo posto assoluto. Continua quindi la scia di successo ... Leggi la notizia su optimaitalia

MarcoMoriniTW : Domani sarà un grande giorno #walls - team_world : Adesso aspettare il 31 gennaio sarà ancora più difficile. Walls, la title track del nuovo album di… - RollingStoneita : #Mahmood è tornato con un brano autobiografico, dove spezzoni di Milano fanno da sfondo a una storia d'amore tormen… -