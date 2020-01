Il caso Javier ad Amici 19: oggi la scuola diventa una vetrina e gli allievi si permettono atteggiamenti da spavaldi (Di venerdì 17 gennaio 2020) Una volta nella scuola di Amici si sgomitava per entrare con la fame di imparare, di studiare, di avere lezioni GRATIS con grandi professionisti. I ragazzi ben sapevano che avrebbero potuto studiare senza pagarsi l’affitto a Roma, gli stage, le lezioni e di avere anche una grande visibilità visto che grandi compagnie, nel caso dei ballerini, e case discografiche, nel caso dei cantanti, non si perdevano una puntata del talent. Facevano i provini, arrivavano con la fame di sfondare. Cosa è cambiato? Tutto. oggi Amici cerca di essere ancora una scuola me in realtà è solo una vetrina. I cantanti arrivano che già hanno fatto dei dischi, magari come nel caso di Irama, hanno carriere alle spalle andate male, cercano una seconda possibilità. A volte non fanno neppure il provino, vengono chiamati dopo esser stati visti, per il loro talento. E se cambi prospettiva, ti scotti. Amici ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

