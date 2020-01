FCA è in tratattiva con Foxconn per produrre insieme auto elettriche per il mercato cinese (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il gruppo automobilistico FCA ha confermato di essere in trattativa con la multinazionale produttrice di microprocessori e componentistica elettronica Hon Hai Precision (meglio conosciuta come Foxconn) per la possibile costituzione di una joint venture per lo sviluppo e produzione in Cina di auto elettriche Leggi la notizia su ilpost

