Donne in Ferrari | la dichiarazione di Mattia Binotto fa ridere la pilota

LIVE Snowboard cross Cervinia 2019 in DIRETTA : Visintin - Perathoner - Sommariva Ferrari volano ai quarti - tocca alle Donne! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della gara – Programma e orari 11:26 Al via i quarti di finale femminili! 11:25 Purtroppo fuori Matteo Menconi, ai quarti vanno Bolton, Dickson e Beckhaus. 11:24 Ottava e ultima batteria con Menconi impegnato. 11:22 Visintin vince e vola ai quarti! Passano anche Lueftner e De Blois. 11:20 Attenzione, è il momento di Omar Visintin! 11:18 Che sfortuna, Leoni resta fuori di un ...