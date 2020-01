Donna incinta e 6 bimbi in fossa comune a Panama: massacrati durante il rituale di una setta (Di venerdì 17 gennaio 2020) Una fossa comune con i corpi senza vita di sette persone, tra i quali cinque minorenni a una Donna incinta, è stata rinvenuta nella foresta della regione indigena di Ngabè Buglè: le vittime sono state tutte sacrificate in brutali riti religiosi attuati da un gruppo evangelico. Il procuratore Rafael Baloyes ha definito la scena del delitto “agghiacciante”.La fossa comune è stata ritrovata in mezzo alla giungla, nella provincia caraibica di Bocas del Toro (nord). La polizia è stata allertata da tre indigeni riusciti a sfuggire: quando gli agenti sono accorsi, hanno trovato altri 14 indigeni della comunità Ngabè Buglè sequestrati, legati, feriti - con bruciature sul corpo e tagli da coltello - torturati da una decina di esponenti del gruppo evangelico ‘Nuova luce di Dio’ (New Light of God), tutti arrestati. ... Leggi la notizia su huffingtonpost

