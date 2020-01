Difesa, 3600 case occupate abusivamente da militari in pensione o da figli e mogli: indaga la Procura di Roma (Di venerdì 17 gennaio 2020) Non c’è solo il caso dell’ex ministra Elisabetta Trenta. Su 16.500 immobili del parco di alloggi che il dicastero della Difesa mette a disposizione dei militari, sono 3600 le utenze illegittimamente occupate da militari che non ne hanno titolo e al centro dell’indagine della Procura di Roma. La denuncia, come rivelato dal Corriere della sera, proviene da un’inchiesta dello Stato Maggiore e si concentra sugli abusi e sulle attestazioni false compiute, comprese quelle riguardanti le cosiddette “fasce protette”, da chi senza requisiti continua a mantenere l’alloggio di servizio, spesso, in zone di pregio, con canoni di affitto inferiori a quelli di mercato e nonostante altri appartenenti alle forze armate ne avrebbero diritto. Riguarda inoltre, anche le omissioni di chi avrebbe dovuto vigilare sulla regolarità delle procedure e non lo ha fatto. Si tratta in genere ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

