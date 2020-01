Diego Demme | “Gattuso e Pirlo i miei idoli Voglio diventare il leader del Napoli”

Napoli - Carlo Alvino dice la sua su Diego Demme e Stanislav Lobotka : Il noto giornalista Carlo Alvino si è pronunciato sugli ultimi acquisti del club ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società. Diego Demme e Stanislav Lobotka stanno suscitando una grande curiosità. Tra l’altro, potrebbero essere gli unici colpi del mercato invernale azzurro e quindi rappresentare le uniche speranze di una risalita. “Il Napoli con Demme è stato bravo ad andare a prendere un giocatore funzionale ...

Diego Demme : chi è il centrocampista neo acquisto del Napoli : Chi è Diego Demme, centrocampista neo acquisto del Napoli: carriera e curiosità, le origini italiane, il mito di Gattuso, gli esordi. Nato in Germania, con origini italiane, Diego Demme – classe 1991 – è il neo acquisto del Napoli, pagato 12 milioni di euro dal Lipsia. Il padre è originario della provincia di Crotone e […] L'articolo Diego Demme: chi è il centrocampista neo acquisto del Napoli è apparso prima sul sito ...

Napoli - Diego Demme ha scelto la maglia numero 4. I convocati per la Coppa Italia : Diego Demme ha scelto la maglia numero 4 per la sua avventura con il Napoli. L'ex centrocampista del Lipsia è stato convocato per la gara di domani al San Paolo contro il Perugia, valida per gli ottavi della Coppa Italia 2019/2020.Continua a leggere

Napoli-Perugia - arriva la prima convocazione per Diego Demme : Il Napoli ha reso nota la lista dei convocati per la partita di domani contro il Perugia. Il match del San Paolo, alle 15, è valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Gattuso convoca per la prima volta il nuovo acquisto per il centrocampo, Diego Demme. Ancora out Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam e Mertens. Nell’elenco figura anche Karnezis nonostante oggi sia stato ufficialmente inserito tra gli infortunati. Ecco ...

Napoli-Perugia - Gennaro Gattuso pensa a Diego Demme titolare : Diego Demme dovrebbe scendere subito in campo dopo l’ufficializzazione del suo acquisto arrivata nella giornata di sabato. L’ex capitano del Lipsia ha archiviato tutte le pratiche del trasferimento e domani pomeriggio dovrebbe essere titolare contro il Perugia, nella gara degli ottavi di finale di Coppa Italia. Il Napoli non può permettersi di essere eliminato già prima dei quarti di finale. La coppa nazionale assume un significato ...

CDS – José Callejon bocciato - Diego Demme e Stanislav Lobotka vedono il Perugia : José Maria Callejon non è piaciuto in Lazio-Napoli, mentre Dries Mertens non vi ha partecipato a causa del suo affaticamento muscolare. Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha parlato soprattutto dei due esterni azzurri. “Il Napoli ha iniziato a farsi del male da solo quando Callejon e Mertens sono stati invitati da De Laurentiis ad andare “a fare le marchette in Cina”. Ora Callejon è vapore, di nuovo ieri, ...

Calcio Napoli - è ufficiale l’arrivo di Diego Demme : Diego Demme è un nuovo calciatore del Calcio Napoli: il centrocampista arriva dal Lipsia ed è il primo acquisto della gestione Gattuso, che si appresta ad accogliere anche Stanislav Lobotka dal Celta Vigo. Calcio Napoli | “Benvenuto Diego”. Con questo messaggio, via Twitter, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha reso ufficiale l’ingaggio di […] L'articolo Calcio Napoli, è ufficiale l’arrivo di ...

Diego Demme al Napoli - il Lipsia : “Può realizzare il suo grande sogno” : Manca solo l'ufficialità e poi Diego Demme diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Napoli. Trattativa chiusa tra il club partenopeo e l'RB Lipsia che ha accettato l'offerta di 12 milioni di euro più bonus, lasciando partire il ragazzo. Perché i tedeschi hanno ceduto il centrocampista, dopo che nella scorsa estate dissero di no alla Fiorentina? La spiegazione del presidente del club.Continua a leggere

Calciomercato Napoli - galeotta fu quella telefonata tra Diego Demme e Gennaro Gattuso… : C’è stato già un contatto tra Diego Demme, e Gennaro Gattuso. Il loro è stato un colloquio telefonico avvenuto nei giorni scorsi, come spiega La Gazzetta dello Sport. Il ragazzo, il cui padre è tifoso azzurro, ha scambiato qualche battuta in calabrese con l’allenatore che lo voleva già ai tempi del Milan. Rino Gattuso si riconoscerebbe proprio in lui. Il mister apprezza anche il fatto che abbia indossato la fascia da capitano nel ...

Napoli - chi è Diego Demme : il nuovo acquisto che si ispira a Gattuso : Napoli, chi è Diego Demme: il nuovo acquisto che si ispira a Gattuso Il Napoli ha piazzato a sorpresa il primo acquisto del proprio mercato invernale: si tratta di Diego Demme, centrocampista tedesco del Lipsia attuale capolista della Bundesliga. Un rinforzo che non esclude assolutamente la pista Lobotka, regista del Celta Vigo, il cui arrivo è indipendente da quello del tedesco: Gattuso pretende infatti nuovi uomini per cominciare la lenta ...