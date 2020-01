Cuneo fiscale, Landini (CGIL): "Dopo anni aumentano i salari" (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, al termine dell'incontro con i sindacati sulla riduzione delle tasse sul lavoro, ha annunciato che il taglio del Cuneo fiscale partirà dal primo luglio e consentirà di aumentare fino a 100 euro lo stipendio netto, estendendo a più di 4 milioni di lavoratori la platea del bonus introdotto da Matteo Renzi, che era di 80 euro.Il ministro ha spiegato che la preparazione sarà "più rapida possibile" e che questa mossa è "un segnale importante e concreto a sostegno del lavoro e della crescita nel Paese". In totale i lavoratori coinvolti, tra bonus e taglio del Cuneo fiscale, sarebbero 16 milioni. In pratica: - il bonus Renzi passa da 80 a 100 euro; - per i reddito dai 26mila ai 35mila euro ci sarebbero 80 euro di detrazione; - dai 35mila ai 40mila euro ci sarebbe il decalage.La ministra del Lavoro Nunzia Catalfo ha commentato:"Oggi insieme ai ... Leggi la notizia su blogo

