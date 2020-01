Cna: su urtisti bene il Campidoglio, ora rilancio festa piazza Navona (Di venerdì 17 gennaio 2020) Roma – “La decisione presa sulla questione degli urtisti a Fontana di Trevi e’ un primo ottimo segnale di buona volonta’ da parte dell’Amministrazione comunale. Ringraziamo l’assessore Cafarotti, per la sua particolare sensibilita’ e il suo operato”. Cosi’ in una nota Marco Misischia, presidente di Cna Turismo Roma, che aggiunge: “Ma auspichiamo che non ci si fermi qui. Abbiamo apprezzato anche la gestione che e’ stata fatta per piazza Navona, materia da sempre spinosa e legata a una situazione difficile, anche in tema di sicurezza”. Secondo Misischia “c’e’ stato l’impegno da parte dell’assessore a rendere la manifestazione piu’ aperta e trasparente e ci auguriamo che si riparta da qui. Infatti, se adeguatamente sostenuta, potrebbe trasformarsi in un’occasione di rilancio e ... Leggi la notizia su romadailynews

