Barbara d’Urso e Pomeriggio 5 a Solaro: due fratelli vivono in un tugurio (Di venerdì 17 gennaio 2020) Barbara d’Urso in collegamento con Solaro durante la diretta di Pomeriggio5. Al centro del servizio di Canale5 la vicenda di due fratelli che vivono in condizioni igieniche davvero estreme. “Sono due fratelli che vivono con un solo pasto al giorno (per una persona non per due) offerto dal comune, senza riscaldamento e senza acqua calda in un ambiente molto sporco”, hanno scritto alcuni vicini di casa. “Appena si apre la porta o la finestra non si respira”. I residenti hanno incontrato la giornalista di Canale5 per raccontare la storia di Franca e Martino e soprattutto per trovare una soluzione. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

