Attaccata in strada perchè omosessuale: 20enne mostra le terribili ferite sui social (Di venerdì 17 gennaio 2020) Una ventenne ha denunciato di aver subito ben cinque attacchi omofobi: a causa dell’ultima aggressione ha riportato ferite al volto e alle ginocchia Brutalmente picchiata solo perchè omosessuale, e non si è trattato della prima volta. La denuncia è arrivata proprio dalla vittima, Charlie Graham, una giovane che ha mostrato sui social le conseguenze del … L'articolo Attaccata in strada perchè omosessuale: 20enne mostra le terribili ferite sui social NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

