Assume Viagra per tori e finisce direttamente in ospedale (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il Viagra è un farmaco che ormai tutti conosciamo benissimo. Dal momento stesso in cui ha fatto la sua comparsa, ha suscitato l’interesse di tutti, specie degli uomini. Risaputo, infatti, come la classica pillola blu aiuti gli uomini ad avere prestazioni sessuali ai massimi livelli massimizzando l’erezione e la durata del rapporto. Ma cosa accade se si fa un uso errato di questo farmaco miracoloso? Viagra per tori manda un uomo in ospedale L’ultima vicenda inerente l’assunzione errata del Viagra da parte di un uomo ci giunge direttamente da una piccola città messicana, Veracruz. Proprio qui, un uomo di cui non è noto il nome, preparatosi per un incontro amoroso con la donna dei suoi sogni, decide di stupirla nel dopo cena. Ed ecco l’idea: Assumere una compressa di Viagra. Ma attenzione, non ci stiamo riferendo alla pillola destinata al consumo umano ma ad ... Leggi la notizia su kontrokultura

