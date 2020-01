Ascolti tv, dati Auditel giovedì 16 gennaio: Don Matteo 12 vince con 6.1 milioni (Di venerdì 17 gennaio 2020) Terence Hill nei panni dell’amatissimo Don Matteo torna a vincere nel prime time e con 6 milioni 152mila telespettatori pari al 26.74% di share domina la prima serata di giovedì 16 gennaio consegnando la prima serata a Rai 1. Ascolti tv prime time Su Canale5 Cado dalle Nubi ha catturato l’attenzione di 2 milioni 556mila spettatori (11.5% di share). Su Rai2 la sfida Parma-Roma che ha visto i giallorossi qualificarsi per i quarti di finale di Coppa Italia, seguita da 2 milioni 197mila tifosi con l’8.85% di share. Su Italia 1 Batman v Superman: Dawn of Justice ha segnato 1 milione 71mila spettatori (5.08%). Su Rete4 per Dritto e Rovescio 1 milione 10mila spettatori (5.45%). Su La7 PiazzaPulita è stata seguita 939mila spettatori (5%). Su Rai3 l’ultimo appuntamento con gli Stati Generali di Serena Dandini ha avuto un pubblico di 867mila spettatori (4.1%). Ascolti tv ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

