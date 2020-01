Amici 19, Umberto Gaudino e Talisa sfiorano il bacio: VIDEO (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ad Amici di Maria De Filippi la temperatura si fa bollente. Talisa, una delle ballerine più apprezzate di questa edizione, è chiamata a provare una nuova coreografia con il professionista Umberto Gaudino, finalista della scorsa stagione (QUI chi è), e tra i due il feeling sembra alle stelle. La ragazza non ha mai fatto mistero del debole che prova per Umberto e sul finire del ballo la coppia si sfiora le labbra. View this post on Instagram Nuova assegnazione per Talisa! Come se la sta cavando in questo passo a due con Umberto? #Amici19 A post shared by Amici Official (@Amiciufficiale) on Jan 16, 2020 at 5:20am PST Talisa e Umberto Gaudino prossima coppia di Amici? Una scena che non passa inosservata ai telespettatori da casa che prontamente commentano il fatto sottolineando l’imbarazzo di Talisa: “È cotta” scrive qualcuno, ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

