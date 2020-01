Agropoli, dopo la decisione del Tar possono partire i lavori per la scuola a Mattine (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAgropoli (Sa) – Aggiudicazione legittima per la costruzione del nuovo edificio scolastico di via Malagenia, in località Mattine, ad Agropoli: il Tar Campania con sentenza del 13/01/2020 ha rigettato il ricorso presentato dalla ditta ultima in graduatoria. L’Ente può quindi procedere alla firma del contratto con la ditta aggiudicataria, programmata per il 28 gennaio prossimo. A svolgere gli interventi sarà la R & S Costruzioni, di Cava dei Tirreni, che ha praticato un ribasso finanziario del 12,25 per cento. Il costo totale dei lavori è di circa 850.000 euro. Le tempistiche di intervento sono pari a 420 giorni. Il Comune di Agropoli, nei mesi scorsi, ha ottenuto un finanziamento regionale di 1,3 milioni di euro. La nuova struttura scolastica sorgerà nelle adiacenze dell’attuale edificio che ospita le scuole materna e primaria. Nel progetto sono ... Leggi la notizia su anteprima24

