Ylenia Carrisi è viva, il messaggio d’aiuto alla Polizia: ‘Aiutatemi, mi tiene prigioniera…’ (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il grande desiderio di Ylenia Carrisi Nonostante siano trascorsi 26 anni dalla sua scomparsa, i rumors intorno alla primogenita di Al Bano, Ylenia Carrisi, non sono mai terminati. Ricordiamo che la ragazza ha fatto perdere le sue tracce durante una sua vacanza a New Orleans. In questi anni sono girate diverse voci sulla possibile fine della giovane che ora sarebbe una 50enne. Il progetto della Carrisi era quello di scrivere un libro sugli homeless, immedesimandosi in loro per almeno un decennio. Una idea contrastata da padre Al Bano, da cui aveva deciso di scappare come dimostra la stessa confessione fatta dal Maestro tempo fa. Quest’ultimo ha raccontato del loro viaggio in America con tutta la famiglia ed erano presenti anche il fratello e la sorella di Romina Power. E proprio lì Ylenia ha espresso il suo desiderio di scrivere un libro. Ylenia e le varie discussioni col padre Al ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Ylenia Carrisi è viva, il messaggio d’aiuto alla Polizia: 'Aiutatemi, mi tiene prigioniera...' - - infoitcultura : Cristel Carrisi, la confessione su Ylenia: “Ricordo i singhiozzi di mamma” - zazoomblog : Cristel Carrisi la confessione choc su Ylenia: ‘Indossavo i suoi vestiti” - #Cristel #Carrisi #confessione -