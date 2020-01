Vanno al bar e la cameriera offre loro una coperta, quello che accade dopo è incredibile (Di giovedì 16 gennaio 2020) Un gruppetto di ragazzi che era in vacanza a sud dell’isola di Tenerife, in Spagna, nell’arcipelago delle isole Canarie, era andato in un bar per bere qualcosa. Poiché era sera e la temperatura era scesa un bel po’, al tavolo si era avvicinata la cameriera che aveva chiesto se avessero gradito una coperta. Il gruppetto aveva acconsentito con piacere e così, ricevuta la coperta, si era scaldato un bel po’ e rimanere a chiacchierare al bar era stato particolarmente piacevole. Quando poi la stessa cameriera aveva portato loro il conto i ragazzi si sono accorti che era stata inclusa la spesa di “noleggio” della coperta per 6 euro. Una delle ragazze che componeva il gruppetto, Amanda Delgado è rimasta molto infastidita e ha postato sul proprio account di Twitter così: “Oggi siamo stati nel locale e la ragazza che lavora lì ci ha offerto molto gentilmente ... Leggi la notizia su baritalianews

GingerPresident : LE PAROLE FANNO MALE. Parole come “frocio” e le varie frasi dette verso le donne come altrettanti intercalare, o in… - pinolalpino1 : Chiacchiere da bar, parole che vanno al vento... non ci sono intenzioni nel fare quella determinata azione ma solo… - pinolalpino1 : @pengcri Chiacchiere da bar, parole che vanno al vento... non ci sono intenzioni nel fare quella determinata azione… -